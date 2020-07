La febre ciclista arriba a Andorra amb el desconfinament

La moda per la bicicleta que ja fa uns quants anys que dura, està vivint un autèntic 'boom' després del confinament, amb un augment molt significatiu de les vendes d'aquest mitjà de transport. Aquesta febre per la bicicleta també ha arribat a Andorra, disparant-ne el consum des de finals de maig i deixant gairebé sense estoc a algunes botigues del país. I és que en el període que estem vivint, la bicicleta es troba com un mitjà de transport segur i que permet fer esport sol o acompanyat a l'aire lliure sense contacte i mantenint distàncies de seguretat.

"Hem augmentat les vendes de bicicletes un 80%", ha comentat el responsable de la botiga Jormabike, qui ha explicat que les més demandades han estat les bicicletes recreatives, sobretot les de primer preu, "les quals ja es venien molt bé abans" i també les bicicletes elèctriques. En aquest sentit, el responsable ha especificat que moltes eren bicicletes per canalla i que la gent buscava gastar-se "entre 400 i 600 euros". Segons comenta, aquest 'boom' es va produir a finals de maig, i en l'actualitat les vendes ja han caigut i s'han estabilitzat perquè el consum interior ja s'ha fet. Fins i tot, quan s'estava en confinament i no es podia sortir, "vam vendre bicicletes per internet dins d'Andorra".

Sobre els motius d'aquest augment, ho justifica amb el fet que quan es va poder començar a sortir, la gent anava a caminar i amb bicicleta. "No es podia sortir del país, les fronteres estaven tancades i la gent buscava alternatives", ha indicat. En la mateixa línia, el responsable de Motocard Andorra Centre Bikes, també creu que l'increment de les vendes i aquesta afició per les bicicletes es deu al fet que "la gent s'ha vist molt tancada durant el confinament i quan l'han deixat sortir han decidit comprar-se una bicicleta com una alternativa". A més, segons expliquen, la gran majoria era gent que s'iniciava al món ciclista i en cap cas les vendes s'han vist incrementades pels ja aficionats anteriorment a aquest esport.

Per contra, des de Motocard asseguren que primer es van vendre les bicicletes d'alta gamma i després les més econòmiques. "Les bicicletes estàndards són les que ha costat més de vendre i les quines en tenim més", ha explicat el responsable de la botiga, qui ha afegit que ara mateix s'han quedat sense estoc perquè ho han esgotat tot i tenen el perill de quedar-se sense bicicletes. "Les fàbriques han estat tancades i tot el material del 2021 que ja hauríem de tenir aquí, arribarà amb un retard de sis mesos o més". Sobre el tipus, les bicicletes de muntanya són les què han tingut més tirada, juntament amb les bicicletes elèctriques, que és el que més ha crescut.

La forta onada per les bicicletes també s'ha notat en el servei de taller de reparació. De la mateixa manera que hi havia molta gent que s'iniciava al món de la bicicleta i que ha decidit comprar-ne una, també n'hi ha hagut força que ha tret bicicletes que feien uns cinc o deu anys que no rodaven. La gent ha buscat i ha tret tot el material que tenia per casa i les han portat a reparar, han comentat els responsables de les botigues de venda de bicicletes.