La febre dels panettones

Un dels productes que s'ha colat en els àpats de Nadal és el pa dolç de molla molt flonja conegut com a panettone. Avui dia, moltes llars han incorporat aquest dolç entre les postres dels dies de festa i la veritat és que cap comensal es pot resistir a menjar-ne un trosset (ja hi haurà dies per poder cremar-lo).

A l'Espícula de Pyrénées Andorra ja estan exposats els panettones que elabora el reconegut forner Jordi Morera per l'ocasió. Aquest any, el responsable de l'espai ha presentat les noves varietats: cítrics i panses i xocolata amb llet i praliné. Dues opcions que et sorprendran tant pel seu sabor com per la textura. Així que si ets un enamorat d'aquest dolç italià ja pots trobar els nous panettones a la segona planta de Pyrénées Andorra.

Si ets un amant de l'Espícula i t'agraden les elaboracions del forner Jordi Morera has de saber que fins a l'11 de desembre trobaràs part dels seus productes al poblet de Nadal d'Andorra la Vella.