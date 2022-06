FEDA presenta un concurs fotogràfic en clau sostenible amb 8.000 euros en premis

EncampDonant continuïtat a l'aposta d'esdevenir un referent en matèria de sostenibilitat, FEDA ha presentat aquest dimecres el concurs fotogràfic 'Una mirada sostenible', un certamen adreçat a fotògrafs professionals que resideixin o treballin al país que té com a objectiu posar el focus en aspectes com el canvi climàtic, l'acció de l'ésser humà sobre l'ecosistema, la biodiversitat, l'estalvi energètic o la producció d'energia mitjançant fonts renovables. Així, la directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez, ha explicat que aquesta acció s'emmarca en la divulgació científica i cultural que s'impulsa des de la companyia i que compta amb uns premis que en conjunt sumen fins a 8.000 euros.

Així doncs, entrant al detall dels guardons, a banda de l'import econòmic els premiats també veuran publicades les seves obres tant al calendari anual de FEDA com en una exposició que es prepararà de cara al 2023 al Museu de l'Electricitat. El guanyador del primer premi, que s'adreçarà a la millor fotografia en matèria de sostenibilitat, s'endurà 1.000 euros en metàl·lic i un xec d'altres 1.000 euros en material fotogràfic.

A més, hi haurà dues mencions especials a les millors fotografies de les temàtiques 'Andorra' i 'Energia', sempre associades també a la sostenibilitat. Aquestes mencions especials tindran 1.000 euros de premi (500 euros en efectiu i un xec de 500 euros per a material fotogràfic), i també formaran part de l'exposició al Museu de l'Electricitat i del calendari de FEDA 2023.

Jiménez ha destacat que es busca que les fotografies presentades siguin d'alta qualitat. En aquest sentit, el jurat, que estarà format per representants de FEDA i membres externs experts amb acreditada experiència, podran seleccionar fins a vint fotografies més per participar en l'exposició i formar part del calendari. En aquest cas, els premiats rebran 200 euros com a reconeixement del seu treball.

El concurs està obert a totes les persones majors de 18 anys que visquin a Andorra o bé que tinguin una activitat professional acreditada al país. Les imatges ja es poden presentar des d'aquest dimecres, i fins al 31 d'octubre, de manera presencial al Museu de l'Electricitat o bé mitjançant la pàgina web www.unamiradasostenible.ad. Els noms dels guanyadors o guanyadores seran comunicats a partir del 15 de novembre.