'Ferrariman' utilitza l'artista Pitbull per reivindicar-se a un vídeo motivacional

Andorra la VellaL'influencer resident conegut sota el nom de 'Ferrariman' ha fet públic a les seves xarxes un vídeo motivacional, en què enalteix la seva figura per sobre d'aquells que "el critiquen". Per a fer-ho, utilitza les paraules de l'artista Pitbull a una entrevista de fa uns anys, en què declarava que si la gent no t'odia, possiblement és perquè estan fent malament alguna cosa. Una curiosa comparativa la que estableix l'influencer al seu compte de TikTok.