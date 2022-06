Una festa de flors i colors a Andorra la Vella de l'1 al 12 de juliol

Andorra la VellaAndorra la Vella presenta un nou atractiu turístic amb vocació de mantenir-se en el temps. Sota el títol 'Andorra la Vella en flor', la corporació omplirà de vida la parròquia entre l'1 i el 12 de juliol gràcies a la instal·lació de catorze estructures florals en diversos punts del poble que tenen com a objectiu esdevenir un nou reclam entre turistes i residents. Es tracta d'una iniciativa que arriba per donar continuïtat al procés d'embelliment floral dels carrers que el comú ja fa temps que va posar en marxa i que representa un cost de 150.000 euros.

Una de les instal·lacions quedarà ubicada de manera permanent a la Creu Grossa, a la part alta de l'avinguda Meritxell. Es tracta d'una estructura tipus jardí vertical de 7 metres d'amplada i 3 d'altura formada per les lletres d'Andorra la Vella que té com a vocació esdevenir una de les parades obligatòries per a les persones que visiten el país.

Segons ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, després d'engegar aquesta "edició zero", la voluntat del comú és que de cara a l'any vinent l'esdeveniment se celebri entre els mesos de maig i juny per tal que representi un efecte crida durant un període en què l'arribada de turisme a Andorra és menys significativa que en plena temporada d'estiu. En el futur, ha dit, la idea és fer que aquest esdeveniment agafi un caire més nacional.

Així doncs, tal com ha detallat la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, a banda de l'escultura floral de les lletres de la parròquia també hi haurà tres instal·lacions de gran format inspirades en els colors de l'arc de Sant Martí creades per Daniel Santamaria, un artista de renom internacional i membre de l'escola de paisatgisme de Barcelona. Estaran col·locades a la façana de Casa Comuna, a la plaça de la Rotonda, i al llarg de l'avinguda Tarragona.

A més a més, un altre dels elements per excel·lència de l'esdeveniment serà el sostre floral ornamental que es col·locarà a l'avinguda Meritxell, una decoració similar a la que hi ha al carrer Callaueta. Marsol ha apuntat que aquest sostre es quedarà fixat de manera permanent durant to l'estiu amb l'objectiu d'oferir zones d'ombra en aquelles zones més assolellades de l'eix comercial. La resta de decoracions s'ubicaran al carrer del Consell General, la rotonda de Prada Casadet, la plaça Guillemó, el passatge Codina, l'Oficina de Turisme d'Andorra la Vella, diversos trams de l'avinguda Meritxell i a l'encreuament del carrer Valira amb el passeig del riu.

Així mateix, López ha posat en relleu que pel dia de la inauguració de la iniciativa (1 de juliol), s'ha previst un espectacle itinerant per l'avinguda Meritxell que durà el nom 'Les Délicates'. L'acció tindrà lloc a partir de les 18.30 hores i tindrà com a punt de partida l'edifici del comú.

Finalment, ha indicat que entre l'1 i el 10 de juliol també s'han previst una sèrie de visites teatralitzades de 45 minuts a càrrec de l'expert botànic del segle XIX, George Bentham, que tindran un preu simbòlic de 5 euros. Les places s'han de reservar a l'Oficina de Turisme del comú, tot i que l'esdeveniment és gratuït per als menors de 10 anys i els majors de 65.