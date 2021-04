Mor un home de 71 anys que estava ingressat a l'UCI, infectat pel SARS-CoV-2

Andorra la VellaLa secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha confirmat aquest dilluns una defunció d'una persona durant les darreres hores, que estava infectada pel SARs-CoV-2. Es tracta d'un home de 71 anys que estava ingressat a la Unitat de Cures Intensives. És la 121a defunció relacionada amb la Covid des de l'inici de la pandèmia ara fa una mica més d'un any.

Pel què fa a la situació epidemiològica, durant les darreres 24 hores s'han reportat 36 nous casos de Covid-19. Aquest dilluns es registren 570 casos actius al país. La pressió hospitalària es manté alta, amb 36 hospitalitzacions, 26 a la planta de l'hospital de Meritxell adequada pels casos relacionats amb la Covid, i 10 ingressos a l'UCI, vuit dels quals requerits de ventilació mecànica.

El ritme de vacunacions, ara amb AstraZeneca, segueix amb prop d'un miler d'injeccions diàries. Aquest diumenge se n'han posat 964. En total s'han administrat 18.055 vaccins, 13.535 primeres dosis i 4.521 segones dosis.

D'altra banda, Mas ha comentat que no hi ha cap aula sota vigilància activa ni passiva i que aquest dilluns "es reinicien els cribratges a les escoles", a banda de la vacunació dels docents i del personal de suport que ja va arrencar a finals de la setmana passada. En total, 655 professionals del món educatiu han rebut el vaccí. "Considerem que és una bona xifra" i mostra la voluntat que tenen de vacunar-se", ha manifestat la secretària d'Estat de Salut.

Des de Salut han recordat que han entrat dins el procés de compra de la vacuna Janssen i Novamax a través de Covax, per tal de tenir el màxim catàleg de vacunes disponibles i el màxim de vaccins possibles com més aviat millor. Tot i així, els calendaris venen marcats des de l'OMS, ha declarat el ministre portaveu, Eric Jover, i per tant, no se sap quan es podran adquirir aquestes noves vacunes ni tampoc es té una data concreta per l'arribada de nous vaccins al Principat. Finalment, després d'una setmana amb les cases pairals obertes, Mas ha comunicat que no s'ha produït cap situació anòmala i es mostren "satisfets amb l'obertura perquè la gent gran ha patit molt i era important que les persones que es trobessin en una situació de seguretat sanitària i poguessin gaudir d'aquests entorns".