Fins a 130 nedadors competeixen a la XXVII edició del Meeting Internacional de Natació d'Encamp

EncampAquest dissabte al matí ha arrencat la XXVII edició del Meeting Internacional de Natació organitzat pel Club Natació d'Encamp amb la col·laboració del comú i de la Federació Andorrana de Natació. Enguany, però la competició s'ha limitat als clubs nacionals, tal com ha informat el conseller de Reactivació Econòmica i Turisme del comú d'Encamp, Nino Marot. "Malauradament aquest any no han pogut venir els clubs internacionals" com cada any on s'acostumen a aplegar més de 400 nedadors de 15 clubs nacionals i internacionals, ha comentat Marot, afegint que en aquesta edició hi ha al voltant d'uns 130 participants.

Així, els clubs que hi participen són el Club Esportiu Serradells, el Club Esportiu Sant Julià, el Club Natació Escaldes, el Club Esportiu Ordino, Cleser i el Club Natació d'Encamp. Tot i les restriccions a nivell sanitari amb un aforament limitat al 30% i sense la presència de públic, Marot, ha manifestat que es troben "molt satisfets" per haver pogut tirar endavant aquesta competició. De fet, el conseller ha assegurat que hi va haver molta incertesa sobre si es podria fer o no, i que eren plenament conscients què es podia anul·lar per la pandèmia. "Sortosament ho hem pogut salvar", ha indicat, afegint que des del club portaven treballant en aquesta edició des del desembre passat.

Com que no hi podia haver públic, tota la competició s'ofereix en directe a través de la pàgina de Facebook de la federació andorrana. D'altra banda, el director tècnic del Club Natació d'Encamp i organitzador de l'esdeveniment, Daniel Múgica, ha confessat que troba molt positiu que aquest any es puguin tenir tots els nedadors dels clubs d'Andorra de totes les edats. "Això és molt positiu per la natació del país", ha afegit. De fet, les competicions van des dels prebenjamins, que són infants nascuts l'any 2012 fins als absoluts i màsters. Concretament, al matí ha estat el tron dels prebenjamins, els benjamins, els màsters i els alevins i aquesta tarda competiran els infantils, júniors i absoluts. Tot i així, Múgica ha lamentat veure les graderies i la piscina del Complex esportiu d'Encamp més buida que en les anteriors edicions quan estava plena amb les famílies dels participants.