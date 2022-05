Fins a 2.000 tapes venudes en els tres primers dies de la Ruta de Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa Ruta de la tapa va començar el passat dijous 5 de maig, i en la primera setmana, els 11 establiments adherits a la campanya han servit 2.000 tapes. Des del comú remarquen que és una xifra molt important que, en cas de seguir la progressió en els tres períodes que queden fins al 27 de maig, data en què finalitza aquesta edició, superaran les 5.800 tapes que es van servir en l'edició 2021.

Dels 11 establiments participants, n'hi ha un que encapçala clarament la classificació amb 610 tapes servides, seguit a distància pel segon classificat amb 360. Pràcticament, aquest parell de restaurants han servit la meitat de la xifra venuda fins al moment.

Per poder fer la ruta cal registrar-se a rutadelatapasjl.com on hi ha l'accés a la butlleta per votar la tapa que més agradi i el passaport per a aquelles persones que completin tot el recorregut.