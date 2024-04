Fins a cinquanta peruans denuncien una estafa que els ha portat a Andorra sense feina

Andorra la VellaEl president de l'Associació de Peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, denuncia que tenen constància de fins a cinquanta casos de peruans que estan al país sense feina. Tal com recull RTVA, assegura que han estat enganyats per una empresa que els va prometre treball al sector de la construcció.

Una situació que es troben molt sovint és que aquestes empreses els reclamen una quantitat equivalent a uns 1.500 euros per fer un contracte de treball i pagar el bitllet d'avió, el que seria "molt més" del preu real, que ronda els mil euros. Una diferència que es podrien estar quedant aquestes empreses. També els han arribat casos d'algunes empreses que estarien demanant una garantia de mil euros en dipòsit per renovar-los un any més.

Castillo explica que aquí la majoria viuen a casa de familiars, amics o coneguts, i que els pocs a qui sí que els han facilitat un habitatge, no estan en massa bones condicions.

Per tots aquests motius, des de l'associació volen una reunió "tan aviat com es pugui" amb la ministra de Treball Conxita Marsol, de forma que puguin presentar-li la situació d'aquesta cinquantena de persones i que hi hagi una major interlocució amb les institucions per a prevenir aquesta mena de situacions.