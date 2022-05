Fira a Encamp per donar visibilitat al teixit empresarial i social de la parròquia

EncampEl comú d'Encamp portarà a terme la primera fira multisectorial amb l'objectiu de reactivar l'economia de la parròquia. El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha declarat que volen "donar visibilitat a tot el teixit empresarial i social que tenim a la parròquia". La fira se celebrarà el 10 i 11 de setembre, i els comerços i empreses interessats es poden posar en contacte des d'aquest dimecres i fins al 10 de juny a l'àrea de Reactivació Econòmica, tal com surt publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Marot ha remarcat que volen organitzar aquest cap de setmana per facilitar trobades entre empresaris. El comú destina 20.000 euros per la fira, i el conseller ha avançat que estarà repartida per tot el poble, des de la plaça del Comú fins a l'antic Prat Gran. Així, la ubicació de la fira serà l'aparcament de l'Areny, la plaça dels Arínsols i la de Sant Miquel, l'aparcament de Sant Miquel, les escoles i el passeig de l'Alguer. A més, ha informat que els estands empresarials estaran a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp.