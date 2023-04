Fiscals dels EUA confirmen a través d'un testimoni que els suborns a Petroleos de Veneçuela es pagaven a través de BPA

Andorra la VellaRafael Reiter. Aquest és el nom de l'excap de seguretat de Petroleos de Veneçuela i un dels implicats en tota la trama de corrupció per espoliar la petroliera que es va articular a través de BPA. Reiter vivia a Barcelona un cop va marxar de Veneçuela i es va comprar una casa de dos milions d'euros amb els diners que va rebre de la trama corrupta. Al 2017, la policia espanyola el va detenir.

Reiter havia estat citat per una investigació per la fiscalia del districte sud de Texas, als Estats Units, però Espanya no havia concedit l'extradició perquè està pendent de ser jutjat en aquest país. La Justícia espanyola, però sembla que ara ha acceptat que Reiter sigui traslladat a Texas per declarar entre finals d'abril i principis de maig.

Reiter està disposat a testificar i explicar tot el sistema de suborns de Petroleos de Veneçuela que fonamentalment es feia a través de BPA. Ja ha confirmat que l'exviceministre d'energia Nervis Villalobos era qui s'encarregava de pagar els suborns. L'esquema era molt fàcil. Subornats i subornadors tenien comptes a nom de societats pantalla a BPA. Els diners de la corrupció es feien arribar al banc i posteriorment es repartien entre subornats i subornadors. Per fer els intercanvis se simulaven contractes d'assessorament, entre societats pantalla que no tenien cap activitat, per valor de milions de dòlars. Els diners posteriorment es reenviaven, sovint als Estats Units, on es compraven propietats.

El cap de seguretat ha confirmat el que tothom sospitava: el cap de la trama a l'ombra era el ministre d'Energia i Petroli Rafael Ramírez. I ha explicat que era Nervis Villalobos i Diego Salazar (cosí de Ramírez) els encarregats de gestionar els seus diners corruptes. Haurien comprat propietat per a Ramírez però a nom d'altres persones i part els diners dels comptes de Salazar en realitat serien del seu cosí. Salazar i Vialllobos són els dos principals acusats en el cas BPA a Andorra ja que són els caps de la trama que va blanquejar milers de milions d'euros a través de BPA.