La floristeria de Pyrénées Andorra canvia la seva ubicació

Andorra la VellaRegalar flors és un detall universal. Segons el país, els seus colors poden tenir un significat o altre, però no hi ha dubte que és un gest amb el qual es vol demostrar afecte cap a la persona que les rep. És el comodí perfecte quan no saps què portar a una festa o esdeveniment, així que sempre va bé tenir a mà una floristeria de confiança. És per això que et volem posar alerta! Si fa dies que no veus la floristeria de la tercera planta de Pyrénées Andorra, és perquè ha canviat d'ubicació i ara està just a l'entrada del supermercat, a la segona planta.

Fins ara, la floristeria de Pyrénées Andorra estava situada just al costat del restaurant La Bohème, però per motius molt especials -que aviat es desvetllaran-, s'ha traslladat de planta. D'aquesta manera, la nova floristeria queda integrada dins l'espai d'alimentació i està present al costat de la secció de frescos.

Al nou espai trobaràs plantes tan variades com orquídies, àloe vera, rosers i cactus, a més de rams de flors ja preparats, ideals per emportar. Ja no tens excusa per no regalar flors!