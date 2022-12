La formació dels nous policies, en vídeo

Andorra la VellaLa policia ha fet públic un vídeo on es recull els diferents programes de formació que es fan als aspirants a entrar al cop de policia. Superar aquest aprenentatge és condicional indispensable per entrar en el cos. S'ha fet públic que durant el 2022 s'han incorporat onze agents a la policia andorrana, mentre que per l'any preveu hi ha nou més que faran la formació i que han d'entrar en el cos. Entre les formacions físiques hi ha de resistència, combat o esquí de muntanya entre altres. Les formacions es fan als aspirants que han passat les proves inicials físiques i teòriques que es fixen en les convocatòries.

