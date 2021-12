Fortes retencions per accedir a la Massana

Andorra la VellaAl llarg d'aquest dilluns al matí s'està registrant un trànsit dens a la Massana, tant per l'entrada en sentit nord per la CG-3 com també per la CG-4 en sentit sud. Des del departament de Mobilitat informen que en sentit nord les retencions ja comencen a la zona de la Serra de l'Honor, i en sentit sud, l'acumulació de vehicles ja es troba per la zona de Prat de Colat. D'altra banda, en la CG-3 en direcció a la Massana des d'Ordino també hi ha cua des de la localitat ordinenca.

A més, el Govern ha informat que l'accés a França des del Pas de la Casa resta tancat al trànsit pel fort temporal de vent i neu, que ha provocat moltes congestes a l'RN22. En aquests instants s'està treballant per reobrir l'accés des dels dos costats de la frontera i es preveu recuperar el trànsit cap a les 14.30 hores. En aquest sentit, a través de les xarxes socials, des de Mobilitat recorden que el Port d'Envalira resta tancat al trànsit i que el túnel d'Envalira és gratuït per garantir la circulació fins a la localitat fronterera.

Finalment, en aquests instants hi ha activada la fase groga a la CG3 i CG4 a la sortida de la Massana i a la CG2 a l'Aldosa de Canillo.