Ganes de passar-s'ho bé a la Festa del Poble

Andorra la VellaDesprés d'un any en què es van suspendre tots els actes, el comú d'Andorra la Vella ha pogut celebrar aquest dijous la Festa del Poble. Veient l'aspecte que presentava la plaça del Poble per veure el concert de Los Manolos era evident que la gent tenia ganes de festa. Així ho ha destacat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha que valorat que hi havia "molta gent" i que ella no n'esperava tanta. "La gent està animada, té ganes", ha remarcat, i ha afegit que tothom estava respectant les normes i duia la mascareta i mantenia la distància. Tot i aquests requisits, ha subratllat el fet que la gent estigués gaudint, "que ho necessitem", ha afirmat. "La gent està contenta i té ganes de gaudir", ha valorat.

La cònsol major ha subratllat la satisfacció per haver pogut celebrar aquesta jornada després que l'any passat s'anul·lessin tots els actes previstos pel comú. "Vam ser el comú més estricte" ha assegurat i ha afegit que ara són la corporació que "enceta les festes amb prudència, separació i a l'aire lliure".

Cal recordar que en el marc de la festa del Poble s'han programat tot un seguit d'actes que inclouen el tobogan aquàtic al carrer Doctor Vilanova que ja s'havia instal·lat altres anys per als més petits; la missa solemne, a la qual han assistit les autoritats; el concert de Los Manolos d'aquest migdia a la plaça del Poble; el concert de Lildami d'aquesta tarda i el castell de focs amb el qual es clourà la festa.

Un cop sortides de la missa, les autoritats, entre les quals cònsols i consellers comunals tant de la majoria com de l'oposició; el cap de Govern, Xavier Espot; les ministres de Cultura i Esports, Sílvia Riva i d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla; la síndica general, Roser Suñé i el conseller general Roger Padreny s'han dirigit a la plaça del Poble, on han saludat els assistents. Durant el concert, no han dubtat en posar-se a ballar, unint-se a aquells que, tímidament, es llançaven a fer-ho.