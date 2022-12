Ganes de fer un regal original?

Ganes de brillar, ganes de sentir-me guap@, ganes de fer esport, ganes de sortir, ganes de convidar a casa i ganes de gaudir a taula són els títols sota els quals s'acullen tots els reportatges que inclou la revista de Nadal de Pyrénées Andorra . Més de dues-centes pàgines dedicades a les tendències d'aquest hivern tant en moda diària com esportiva, a les novetats en cosmètica i en gastronomia que, alhora, ens poden donar idees de regals a fer durant aquest Nadal.

Per què no podem regalar un bon pernil ara que venen uns dies de reagrupament? Un bon pernil amb un bon vi és la combinació perfecta per una vetllada. O si ets més gourmant, què us sembla un bon assortit de formatges acompanyat d'un pa de qualitat?

No tot són productes, ja que la revista de Nadal de Pyrénées Andorra també ve farcida de cares conegudes. L'exsurfista de neu de la FAE (Federació Andorrana d'Esquí), Lluís Marín, i Clara Grau, instagramer i amant de la muntanya, són els protagonistes de la darrera campanya en moda que ha llançat els grans magatzems. No obstant això, persones rellevants en el sector que operen també s'han donat cita a la revista de Nadal. La xef catalana Carme Ruscalleda (l'única dona xef que compta amb set estrelles Michellin) ha volgut explicar la importància de les bases de la gastronomia, l'entrenador del FC Andorra, Eder Sarabia, comenta els valors i missatges que es pretenen transmetre des de l'equip que dirigeix, el conseller delegat de les Joieries Suarez, Juan Suárez, explica què s'amaga i com es treballa una joia Suarez i la responsable de formació i promoció de vendes de Sisley, Cristina Alonso, ens avança les novetats cosmètiques de la firma de cara el 2023.