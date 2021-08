La gent gran d'Ordino valora molt positivament poder retrobar-se en els berenars a la fresca

OrdinoOrdino ha celebrat aquest dijous a les 17 hores el tercer i darrer berenar a la fresca per a la gent gran de la parròquia. Els assistents consideren que aquesta iniciativa, que es va posar en marxa l'any passat davant la necessitat de fer més activitats a l'aire lliure, està molt bé perquè és una proposta diferent. De fet, tant Goya Ortega com Elisa Gaspar, dues padrines d'Ordino, valoren molt positivament el fet de poder-se retrobar amb la gent gran de la parròquia. "A mi el que m'agrada no és tant l'espectacle o el berenar, sinó el fet que estiguem tots junts i que ens tornem a retrobar", ha manifestat Ortega, ja que fa molt temps no es veuen i "se'ls troba a faltar". A més, ha agraït la possibilitat de "poder estar una estona amb cadascú". En la mateixa línia, Gaspar ha afegit que si no és al jardí de la Casa Pairal amb aquestes activitats, "no ens acostumem a veure".

Aquest darrer berenar ha estat acompanyat amb un espectacle de màgia a càrrec de 'David el mag' i a cadascun dels padrins que han assistit se'ls ha repartit una safata individual amb pastes variades. Tant Ortega com Gaspar també coincideixen que el fer aquestes activitats a l'aire lliure ajuda a què més padrins assisteixin, ja que encara els fa respecte retrobar-se tots junts en un lloc tancat com la Casa Pairal. De fet, en aquest berenar hi han assistit al voltant d'una vintena de persones i en els dos anteriors hi ha hagut una gran assistència de públic amb una mitjana de trenta espectadors per sessió.

Per la seva banda, des de la corporació valoren molt positivament aquestes activitats, i tot i la gran afluència de gent, destaquen el fet que ningú s'ha quedat fora. Per aquest motiu, sempre demanaven fer una reserva prèvia. Així, amb aquesta bona rebuda, tenen la intenció de mantenir aquests berenars de cara l'any vinent. Cal recordar que els anteriors dos berenars van ser el 13 i el 27 de juliol. En el primer hi va haver una ballarusca amb un grup de música folk i en el segon hi va haver un concert d'havaneres.