Gerard Piqué compleix i apareix al partit contra l'Espanyol amb Clara Chía

Andorra la VellaGerard Piqué va complir la seva paraula dissabte i va presidir la llotja de l'FC Andorra per a presenciar el partit del seu equip contra l'Espanyol. A més, ho va fer de la mà de la seva parella, Clara Xia. La jove va acompanyar l'exjugador del Barcelona a l'Estadi Nacional andorrà per a gaudir de l'únic partit al qual aquest ha vist in situ en la present temporada.

Piqué va ser el gran protagonista a la graderia tant per la presència de la seva parella com per insults que va rebre constantment per part dels seguidors del RCD Espanyol. Les càmeres el van seguir constantment i les imatges dels 'carinyets' que li va fer a Clara Chía durant el partit s'han acabat fent virals. La seva relació amb la jove catalana ha esdevingut de 'gran interés' després de la sonada separació del futbolista de la seva exdona la cantant Shakira. La colombiana ha dedicat al seu ex i la seva nova parella la lletra en diferents cançons.