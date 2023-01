La gossera tanca el 2022 amb rècord d'ocupació

Sant Julià de LòriaLa gossera ha tancat el 2022 continuant amb xifres d'ocupació rècord respecte dels darrers anys. Si a finals d'agost la instal·lació acollia 34 animals, la dada s'ha incrementat a finals de desembre, ja que actualment se n'ocupa de 38. Es tracta d'una ocupació força elevada tenint en compte que la infraestructura té capacitat per acollir 42 gossos, per la qual cosa està prop del límit màxim d'acollida.

Les dades, però, no són totes negatives. De fet, tal com ha assenyalat el responsable de la gossera, Jesus Cardesín, a hores d'ara hi ha sis animals que estan en procés de preadopció i altres dos que es troben en situació d'acollida de llarga durada. Aquest mecanisme s'aplica en aquells gossos que tenen una edat avançada o bé que per les seves patologies veterinàries no poden 'viure' a l'equipament.

Durant el període de les festes de Nadal s'ha experimentat un increment en el nombre de persones interessades en adoptar una mascota. Aquest fet, però, no s'ha traduït en adopcions efectives, ja que en molts casos els interessats s'apropen només per a fer consultes del procés d'adopció. "A nivell d'adopcions estem en la mateixa línia que l'any passat -al voltant d'una cinquantena- i l'únic que ens preocupa és que quan surt un gos adoptat n'entren dos o tres més de nous", ha explicat.

Un fet que sí que ha augmentat significativament, segons Cardesín, és el nombre de persones voluntàries que s'ofereixen per passejar els animals. El centre disposa d'una desena de voluntaris que cada setmana s'apropen a la gossera per donar un cop de mà i, a banda, també hi ha molts joves que s'interessen per aquesta funció i també hi col·laboren. Això sí, en major mesura durant les estacions de primavera i estiu, ja que a l'hivern, per les condicions climatològiques, és més difícil trobar persones que vulguin desenvolupar aquesta tasca de manera voluntària.