Govern anuncia la convocatòria de beques per a estudiar un màster o doctorat al Japó

Andorra la VellaGovern ha acordat anunciar l’obertura de la convocatòria de beques destinades a nacionals andorrans que volen cursar estudis de nivell de màster o de doctorat al Japó. L’inici dels estudis és a l’abril o al setembre/octubre del 2025 segons els estudis escollits. Les persones interessades han de complir les condicions establertes en les bases de la convocatòria de beques al Japó, que es poden consultar a: https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_fr/bourse-etudes-recherche.html

Les sol·licituds s’han d’adreçar, acompanyades dels documents que determinen les bases, per correu postal, a l’Ambaixada del Japó al Principat o per correu electrònic a: education1@ps.mofa.go.jp. S’ha d’enviar una còpia de la sol·licitud i dels documents que l’acompanyen al Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica per correu electrònic, a: ensenyament.superior@govern.ad. El termini de presentació de les sol·licituds comença un cop es publiqui l’edicte al BOPA dimecres vinent i s’acaba el 15 de maig.

Aquesta beca s’ofereix gràcies al conveni signat amb el país nipó fa anys, i que permet als estudiants de nacionalitat andorrana la possibilitat d’accedir al programa de beques de nivell màster i doctorat. L’import de l’ajut ofert pel Govern del Japó cobreix les despeses de desplaçament al Japó, les despeses de la matrícula d’estudis i un import mensual estimat d’entre 143.000 i 145.000 iens, en funció del tipus i nivell dels estudis escollits.