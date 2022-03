El Govern atribueix les avaluacions desfavorables del Consell d'Europa a l'alt nivell d'exigència de l'organisme

Andorra la VellaEl Comitè Europeu de Drets Socials ha fet públiques aquest dimecres les conclusions de l'informe presentat per Andorra sobre l'aplicació dels articles de la Carta Social Europea en el període comprès entre l'1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2019. En el document es detalla com el Principat només compleix amb 5 de les 16 disposicions que es demanen i que fan referència a àmbits com la salut, la seguretat social i la protecció social.

D'aquesta manera, l'organisme ha considerat 4 disposicions de no conformitat, mentre que en altres set s'ha ajornat la valoració sol·licitant un complement d'informació. De les desfavorables, per exemple, es fa referència a la promulgació de reglaments de seguretat i higiene. En aquest sentit, cal destacar que en aquests quatre articles no hi ha gairebé cap país dels avaluats que hagi obtingut conformitat, per la qual cosa la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, s'ha escudat en "el gran nivell d'exigència del Consell d'Europa respecte dels països membres pel que fa als serveis socials".

Des del Govern s'ha agafat novament el compromís ferm de continuar treballant en les recomanacions de l'organisme. De fet, Pallarés ha indicat que ja s'han començat a analitzar totes les demandes d'informació que s'han requerit i també es treballa a identificar quines són les qüestions per les quals hi ha certs punts de disconformitat.

Les al·legacions de l'organisme europeu no són noves, ja que algunes de les qüestions que es posen de manifest es porten arrossegant des de fa anys. Per tant, cal seguir treballant a adaptar als estàndards del Consell d'Europa les estadístiques nacionals per tal de revertir les valoracions en informes posteriors. A més a més, Pallarés ha posat en relleu que el període de pandèmia ha impedit que membres de l'organisme hagin pogut visitar Andorra durant aquest temps, per la qual cosa s'ha perdut l'oportunitat d'explicar "certes qüestions" que influeixen en la valoració final.

Pel que fa a les objeccions respecte de la cobertura sanitària a persones estrangeres, la ministra ha assegurat que qualsevol persona que arriba a Andorra sempre té garantida l'assistència sanitària en un primer moment i després es resol el pagament. "Entenem que nosaltres amb aquest aspecte donem resposta", ha dit. Quant a la necessitat d'incrementar les prestacions en cas de baixa laboral, des del Govern s'ha indicat que es tracta d'un element pendent d'avaluar, tot i que "són aspectes que també es marquen en altres països amb prestacions socials més elevades que les nostres".