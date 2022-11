Govern no renovarà les matrícules dels temporers concedides per error

Andorra la VellaTant l'Automòbil Club com l'Àrea de Transport de Govern van descobrir a l'agost que s'havien emès un total de 70 matrícules de vehicles a persones amb permís de treball temporal, cosa que prohibeix la llei, tal com informa RTVA.

Des de l'Automòbil Club reconeixen que ha estat un error involuntari, ja que s'estableix clarament que els treballadors temporals no poden matricular vehicles al seu nom. La solució que han decidit aplicat és no renovar les autoritzacions. Això afectarà 70 matrícules, i no ha estat fins ara que aquests residents han conegut que no podran circular amb els vehicles que havien tramitat, amb la temporada d'hivern a la cantonada.

El secretari de l'Automòbil Club, Toni Sasplugas, admet que ha estat una equivocació i que "no han estat curosos" ni per la seva part ni per la de Govern. La llei estipula clarament que deixa fer matrícules a tots els residents, exceptuant els temporals. És per això que han exclòs aquestes 70 matrícules del procés de renovació.

L'única solució que els aporten és fer servir el transport públic o llogar temporalment un vehicle al Principat.