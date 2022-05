Gran afluència a la primera cita de la 7a edició del Mercat de la Vall de la capital

Andorra la VellaEl Centre Històric d'Andorra la Vella acull de nou des d'aquest dissabte el Mercat de la Vall, la mostra d'artesania creativa, art i productes agroalimentaris, que aglutina una trentena de parades i que se celebra cada primer dissabte de mes fins a l'octubre. Enguany, com a novetat, incorpora com a novetat, el Mercat de la Vall menuts, una activitat adreçada a infants perquè els participants juguin a fer de paradistes. La consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius de la capital, Meritxell López, ha manifestat que la iniciativa està tenint molt bona acceptació entre els més petits i ha asseverat que "es tracta d'una molt bona iniciativa per atreure el públic familiar".

El Mercat obrirà d'11 a 20 hores, mentre que l'espai dels menuts ho farà de les 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i oferirà de nou tallers a les tardes, després de dos anys sense poder-ne fer a causa de la pandèmia. Així doncs, a partir de les 17 hores hi haurà cada mes una activitat gratuïta, siguin tallers infantils de joieria artesanal amb paper, d'elaboració d'embolcalls naturals amb cera d'abella o activitats de quimogrames, una tècnica que combina procediments i materials de la pintura i la fotografia.

A més, entre les 11 i les 14 h, i per compres superiors a 10 euros, els visitants del Mercat podran gaudir d'un vermut de regal als establiments col·laboradors. López ha apuntat que per aquesta edició "pràcticament s'han acollit tots els establiments de restauració de la zona a la proposta".

La mostra arrenca aquest primer de maig per tornar-se a celebrar el 4 de juny. Al juliol tindrà lloc el dia 2 i a l'agost se celebrarà aprofitant la Festa major, (6 i 7 d'agost i amb un horari més ampli, fins a les 23 hores). Posteriorment, els paradistes tornaran al Centre Històric el 3 de setembre i la cita posarà punt final l'1 d'octubre.

La iniciativa se celebra per setè any consecutiu amb la voluntat d'oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, fer valdre els productors, artistes i artesans del país. Està organitzada per l'àrea de Promoció Turística i Comercial del comú i compta amb la col·laboració de l'associació de comerciants del Centre Històric, els productors agrícoles i artesans d'Andorra i l'Associació de creadors plàstics la Xarranca. El Mercat de la Vall va néixer el setembre del 2016 amb l'objectiu dinamitzar el Centre Històric i ha esdevingut un referent permanent del barri. "La voluntat és dinamitzar comercialment i turísticament el Centre Històric d'Andorra la Vella a través d'un mercat molt atractiu que esdevé una bona aposta per atreure a la ciutadania i als turistes cap a aquest nucli", ha dit la consellera.