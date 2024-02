Grifols a la seva denúncia demana 60 milions per danys d'imatge a Gotham City Research

Andorra la VellaGrifols (GRF) ha presentat una demanda en Estats Units contra Gotham City Research el passat 26 de gener, segons fonts fiables. Aquesta demanda inclou una reclamació inicial i mínima de 60 milions d'euros, que representa aproximadament el 0,9% de la capitalització de la companyia, pels danys financers i de reputació causats.

A més de la reclamació inicial, Grifols anticipa que demanarà una indemnització addicional per les guanys obtingudes injustament per Gotham City, així com una quantitat punitiva per dissuadir futures activitats il·lícites. També buscarà una compensació pels costos relacionats amb la seva defensa legal.

Els esdeveniments que han donat lloc a aquesta demanda es remunten a aproximadament un mes enrere, quan Gotham City Research, un fons d'inversió especialitzat en l'anàlisi de comptes empresarials per detectar irregularitats, va qüestionar les xifres de la farmacèutica Grifols. Aquesta acció va provocar una caiguda del 30% a l'obertura de l'Ibex 35.

Segons informes de l'Economista, l'informe de Gotham City acusa Grifols de manipulació de comptes i amagament de part del seu deute, suggerint un apalancament sis vegades superior al comunicat oficial. A més, posa en dubte el govern corporatiu de Grifols i la independència del seu actual CEO, Thomas Glanzmann.