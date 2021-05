La grossa (Grifols) cau a Ordino

OrdinoHo reconeixia el mateix cap de Govern, Xavier Espot, dimecres, quan anunciava -amb la mateixa felicitat que ho fan els escolanets de San Ildefonso quan canten la grossa de Nadal- que el gran premi de 25 milions d'entrada més set milions anuals havien caigut a Ordino. La parròquia, deia Espot, “és molt dependent de les transferències que venen dels pressupostos generals" i, per tant, "és obligació del Govern intentar potenciar a través de projectes diversificadors aquelles parròquies que no tenen altres ingressos com les centrals".

De les parròquies perifèriques, Sant Julià compta amb un ministeri, una universitat i -tot sigui dit- amb Camprabassa que, ben gestionada, té potencial i algun dia hauria de deixar de ser un llast. Canillo és, des de l'any 93, soci majoritari d'Ensisa. Grandvalira Ensisa va tancar la temporada passada -que es va acabar al març per la Covid- amb beneficis de més d'1,6 milions. I Ordino té un Auditori Nacional que, com a molt, deu servir per generar algun ingrés per a la restauració si és que algun espectador no hi va sopat de casa o menja alguna cosa que no sigui un entrepà abans del concert de torn.

Encampadans i massanencs no entren a l'equació perifèrica. Però per si un cas, totes dues parròquies tenen ginys a pistes i Encamp, a més, tindrà dos ministeris, un d'ells ja en funcionament. Potser seria de justícia que la Massana gaudís, també, dels avantatges que suposa tenir un ministeri i que els seus empleats consumeixin a la parròquia.

Tornant a Ordino. Curiosament -perquè hom és lliure de creure o no en coincidències- l'endemà de l'anunci de Grifols hi havia programada la sessió de comú que donava a conèixer el resultat del tancament dels comptes del 2020. I les autoritats ordinenques anunciaven un dèficit proper als 623.000 euros. Qui sap si l'equip del comú no deuria pensar que sota el paraigües de la multinacional farmacèutica és més fàcil assegurar que, tot i que tens el sostre d’endeutament al 115%, en cap cas arribaràs al límit del 200% que marca la llei.

Durant la sessió, la consellera de l'oposició Sandra Tudó demanava a la majoria l'opinió sobre el centre d'investigació en immunologia i també si el comú té previst fer informes a llarg termini dels serveis que aportarà a la parròquia. El cònsol Mortés, és clar, en va fer una valoració “molt positiva, ja que serà un projecte d'interès nacional, el qual és important per al país per diversificar l'economia". També l'oposició, perquè abans que polítics són ordinencs, es va mostrar encantada amb la notícia. Enric Dolsa, però, observava que cal procurar que "les instal·lacions i els edificis siguin el més coherents possible amb l'entorn". En la mateixa línia, Tudó es mostrava satisfeta amb l'aterratge de Grifols, però qüestionava "cap on vol anar la parròquia", sobretot amb "la construcció massiva que estem tenint".

En fi, qüestionaments lícits els que es fan a Ordino, on segurament també tenen problemes amb la proliferació de les promocions d'habitatges de luxe, però que, segurament també, no són res si es comparen amb els de, posem per exemple, Escaldes-Engordany. En tot cas, Espot assegurava que el centre de recerca de Grifols que, recordem, estarà participat d'un 20% pel Govern d'Andorra, serà una construcció adaptada a la normativa urbanística d'Ordino i a la Litecc. A més, s'utilitzaran materials naturals, amb alçades que encaixin amb el relleu de la zona i amb una estructura arquitectònica "que estigui perfectament integrada en l'entorn i aporti valor afegit".

El centre de recerca i investigació serà, sobretot, un pol d'atracció de jovent. Perquè, més enllà dels científics de renom que puguin passar puntualment pel país, de ben segur que les instal·lacions s'ompliran de doctorands. Malauradament, el camp de la recerca tampoc no acostuma a estar massa ben retribuït, i la majoria d'aquests estudiants malviuen amb les beques que aconsegueixen. Bé farien des del Comú de començar a habilitar pisos a preus racionals per aquest jovent que vindrà, si no volen veure com la majoria d'ells acaben compartint pis a les parròquies centrals.