Grup Pyrénées celebra el Dia Internacional de la Dona

Grup Pyrénées se suma als actes de celebració del Dia Internacional de la Dona amb diverses accions visibles per als seus clients, però també en l'àmbit intern. Entre les iniciatives destaquen les mascaretes liles i els llaços liles que duen avui tots els treballadors i treballadores de la companyia, i que han estat confeccionats per les persones de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

S'han creat unes 'tote bags' de tela, especials per a l'ocasió, que es regalaran a tots els clients i clientes que facin una compra superior a 15 euros a Pyrénées Andorra. A més a més, diversos establiments del grup, com Pyrénées Andorra , Pyrénées Motors, Carrefour Andorra 2000 i Pyrénées Pas de la Casa, han col·locat tòtems liles en forma de llaç per visibilitzar la commemoració d'aquest dia.