Grup Pyrénées es tenyeix de lila pel Dia Internacional de la Dona

Un any més, Grup Pyrénées s’afegeix als actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, jornada en què es reivindica la igualtat i empoderament de la dona en tots els àmbits de la societat.

En aquest sentit, Grup Pyrénées desenvolupa activitats, tant internament com encarades al públic, per commemorar aquesta diada. Durant tota la jornada, les persones que treballen a Grup Pyrénées lluiran el llaç lila que ha elaborat I&I Serveis, empresa social de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Un element, el llaç lila, que també s’ha col·locat a les portes d’entrada dels negocis que forment part de Grup Pyrénées. També com acció externa, Epizen il·luminarà la façana exterior de l’edifici de color lila.

Les accions per reivindicar i assolir la igualtat dins l’empresa no comencen i acaben aquí. Des de fa uns anys, Grup Pyrénées treballa sobre la temàtica. Per exemple, els dies previs al 8 de març s’han realitzat un seguit de sessions informatives pels diferents centres de treball per explicar als treballadors i treballadores el protocol sobre assetjament sexual i per raó de gènere que es va aprovar al mes de novembre. Un protocol que va ser creat pel Comitè d’Igualtat del Grup Pyrénées i aprovat per la cúpula directiva del grup que té per objectiu erradicar de qualsevol entorn de treball els comportaments no desitjats, siguin verbals, no verbals o físics, de caràcter sexual o per raó de gènere. Alhora, el Comitè d’Igualtat, que s’encarrega de dissenyar les accions a dur a terme pel Dia Internacional de la Dona, també treballa en la creació d’unes píndoles audiovisuals informatives sobre el concepte d’igualtat i per avui, 8 de març, ha realitzat un vídeo per donar visibilitat a les dones del grup que realitzen feines que habitualment desenvolupen els homes.

