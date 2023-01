Hàbits nous, vida nova!!!

Els àpats lleugers deuen ser els protagonistes a les diferents llars aquests dies. Recuperem la rutina i amb ella els dinars i sopars baixos en calories. Les consultes als dietistes, aquests dies, deuen estar al 100 per 100. I és que ara, per a molts s'inicia l'operació biquini per a recuperar o assolir el seu pes ideal.

Pyrénées Andorra vol facilitar les coses a tots aquells que s'hagin marcat aquest propòsit per l'inici del 2023. Així que per començar la jornada amb energia proposa les begudes vegetals que entre els seus beneficis hi trobem el seu contingut baix en greix saturat, faciliten la digestió i són una gran font de proteïnes. A la secció d'alimentació trobaràs la beguda d'avena Barista Oatly (sense sucres afegits) o la beguda d'arròs de Natur Green, ideal perquè el cafè tingui aquell aspecte espumós.

Un dels plats a incloure en els àpats, sigui per dinar o sopar, són les cremes de verdures. A la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra disposes de les varietats que ens acosta Casa Amella. Cremes de verdures elaborades amb productes locals, de la terra.

Els professionals en dietètica i nutrició també aconsellen beure molt líquid, sigui en forma d'aigua o infusions o tes. A Pyrénées Andorra compten amb una gran assortit de tot plegat. Un clar exemple són els productes de Sol Natural amb el seu té Matcha Latte Mix o Cúrcuma Latte Mix. També existeixen les infusions de Depur Bio i Royal Green.