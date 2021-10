Halloween et porta sort? Pyrénées sorteja un iPhone 13

Andorra la VellaAquest cap de setmana comença un pont de tres dies amb motiu de la festivitat de Tot Sants i, tant si ets dels que segueix celebrant La Castanyada o ha sucumbit a la festa estatunidenca de Halloween, tens un motiu molt especial per donar-te un tomb pels grans magatzems Pyrénées. Des d'aquest divendres 29 d'octubre i fins a l'1 de novembre, totes aquelles persones que facin una compra superior als 80 euros podran entrar en el sorteig d'un telèfon iPhone 13, considerat un dels millors mòbils del món.

El 13, el número preferit dels amants de Halloween

Coincidint amb el pont de Tot Sants, a més, el Principat també dona el tret de sortida a l'Andorra Shopping Festival, que s'allargarà fins al 14 de novembre. El Grup Pyrénées té previst oferir descomptes especials amb els quals podràs millorar la teva experiència de compres.

El primer cap de setmana de l'Andorra Shopping Festival, et recomanen que no et perdis Les Fades de la Llum, que passejaran pels carrers d’Andorra la Vella divendres 29 de 19.00 a 20.00h del vespre; la coreografia de l’escola de dansa Líquid, basada en la performance que s’ha fet servir per a l’anunci de televisió d’enguany i que es farà pels carrers comercials el dissabte 30 de 12.00 a 14.00h i el concert tribut a ABBA del mateix dia de 20.00 a 21.30h.