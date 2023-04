Higini Cierco i l'autor dels programes de 8TV Paco Marco es reuneixen a Barcelona

BarcelonaLes imatges han estat gravades aquesta setmana en la part alta de Barcelona. El màxim accionista de BPA, Higini Cierco, i el detectiu Paco Marco, protagonista dels programes de 8TV sobre Andorra emesos durant la campanya electoral es trobaven en una de les trobades que mantenen des de fa temps, segons van indicar fonts properes al cas.

Les imatges i el vídeo de la reunió mostren com Cierco i Marco es troben sols en una taula del bar Aspic de Barcelona que es troba proper a la zona del Turó Parc de la capital catalana. Aquesta no seria la primera vegada que es reuneixen en la zona de Turó Parc, però anteriorment, segons altres fonts properes al cas, la persona que els havia vist no es va atrevir a gravar les imatges o fer fotografies per evitar possibles conseqüències.

Imatge de la trobada entre Cierco i Marco.

Les imatges connecten Paco Marco amb la família Cierco quan el detectiu va protagonitzar tres programes a 8TV amb Pilar Rahola, dins del programa Fax, on es van abocar acusacions tant contra Andorra (va qualificar el Principat com a país de narcotraficants) com contra Carles Fiñana, cap de la UIFAND, David Moynat, cap de la Batllia, Josep Maria Pijoan, president del Tribunal de Corts, Xavier Espot, cap de Govern, i molts altres.

Aquestes acusacions estan sent analitzades, segons algunes de les víctimes per establir si presenten demandes per calúmnies i injúries i Govern està avaluant i s’emprenen accions legals per les difamacions sobre Andorra i els seus ciutadans als quals se’ls va qualificar de narcotraficants.

Bar Aspic de Barcelona on va tenir lloc la trobada entre Cierco i Marco.