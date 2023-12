Històries embotellades

Beure un got de whisky és una de les accions més populars que veiem a les sèries americanes, però beure un bon whisky és més que una simple acció. És un ritual, una cerimònia que convida els sentits a submergir-se en la riquesa d'aromes, sabors i textures. I en el sector del whisky, cada ampolla amaga una història al darrere. Això sí, per beure un whisky de qualitat s'ha de fer dins una copa que permeti expressar-ne el caràcter. Així, les copes en forma de tulipa són ideals, ja que capturen i concentren les aromes, portant-les directament al nas mentre es beu.

A l'hora de triar un whisky s'ha de tenir en compte la diversitat d'opcions. A Pyrénées Andorra ho tenen clar i la secció d'alimentació ofereix al client una experiència prèmium amb la selecció de whiskies exclusius, com ara, Extinct Blends Quartet i The Red Cask.

Ultramarine de Extinct Blends Quartet està inspirat en un icònic whisky que aprofitant les botes de Jerez de la vella escola, ressalta les possibilitats encantadores i l'amplitud de sabors i textures que ofereixen les combinacions de whiskies de gra i malta anyencs.

The Red Cask, un whisky exclusiu que fusiona la tradició escocesa amb la innovació contemporània. Provinent de botes seleccionades meticulosament, aquest elixir ofereix una intensitat única de sabor i color. La seva aroma embriagadora i el seu caràcter distintiu fan de The Red Cask una elecció excepcional per a aquells que busquen un whisky amb una personalitat única i audaç.

La secció d'alimentació de Pyrénées Andorra disposa d'aquestes dues opcions que poden servir per acompanyar una bona conversa de sobretaula durant aquestes festes.