Un homenatge "més que merescut" d'Andorra la Vella a Joan Verdú

Andorra la VellaDesprés dels bons resultats assolits als Jocs Olímpics, a la Copa d'Europa proclamant-se campió a casa i en la darrera cita de la Copa del Món, el comú d'Andorra la Vella ha celebrat aquest dimecres un acte d'homenatge a l'esquiador Joan Verdú amb la finalitat de reconèixer els bons resultats de l'andorrà i la seva tasca de divulgació del país i de la parròquia arreu del món. Segons ha declarat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, es tracta d'un homenatge "més que merescut" tenint en compte el sacrifici que comporta el món de l'esquí i la dificultat que suposa aconseguir títols en aquest esport.

Així doncs, Marsol ha assegurat que "per a Andorra la Vella és un orgull que Verdú sigui d'aquesta parròquia i que pugui donar exemple als futurs esquiadors" que, sens dubte, ja tenen una figura en la qual inspirar-se de cara al seu creixement esportiu. Per la seva banda, l'esportista ha declarat que "per a mi és un honor que se'm valori tota la feina que hi ha al darrere dels resultats", sobretot en un acte en el qual ha rebut el pin de plata de la corporació envoltat de familiars i membres de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE).

De cara a la temporada 22/23, i malgrat que encara "no hi ha res tancat", Verdú ha exposat que "volem preparar un projecte molt ambiciós", ja que "l'equip està molt motivat i amb moltes ganes de continuar endavant". La prioritat, però, serà obtenir un bon resultat a la Copa del Món de gegant. "Volem fer una pretemporada a l'alçada de les expectatives perquè seran objectius molt importants i haurem d'arribar tan ben preparats com sigui possible a l'octubre", que serà quan es doni el tret de sortida a la primera carrera.

De fet, Verdú ha reconegut que la Copa del Món "és el pas natural" després de les classificacions assolides la darrera temporada. "Amb resultats com aquest tinc plena confiança amb què puc fer bons resultats a la Copa del Món. Tots estem treballant en la mateixa línia i, a partir d'aquí, intentarem seguir amb aquest estat de forma i amb aquesta confiança", ha conclòs.