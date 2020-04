Una hora de lleure per passejar, fer esport i comprar

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres des de l'edifici administratiu del Govern per donar a conèixer les últimes novetats referents a l'evolució de la Covid-19. En aquest sentit, el ministre ha anunciat que aquest dijous es donarà el tret de sortida el dispositiu per gaudir d' una hora de lleure per sortir de casa i passejar amb les persones convivents al domicili. Tal com ha explicat Benazet, es podrà sortir un dia de cada dos, es permetrà realitzar activitat física, tot i que excloent-hi els esports de risc i el ciclisme. En tots els casos, s'haurà d'anar equipat amb mascaretes per evitar la propagació del virus i mantenint una distància de seguretat de quatre metres amb les altres persones.

D'altra banda, pel que fa als horaris, la franja de 6 a 9 hores estarà destinada a realitzar activitats físiques, mentre que de 9 a 11 hores es podrà anar a passejar i/o comprar. De les 11 hores a les 14 hores, queda reservat per aquelles persones vulnerables i majors de setanta anys. Novament, de 14 a 19 hores i de 19 a 21 hores es reserva per passejar i fer exercici respectivament. En el cas de l'horari reservat a les persones majors de setanta anys i/o vulnerables, els comuns s'hauran d'encarregar de la correcta desinfecció dels elements urbans.

Quant a l'ordre de sortida, aquelles persones que visquin en domicilis parells sortiran els dies parells, mentre que aquells que visquin en domicilis senars ho faran els dies restants. En el cas de les cases, de la lletra 'A' a la 'M' se'l's atorgaran els dies parells i de la 'N' a la 'Z' els diez restants. D'altra banda, cal recordar que totes aquelles persones que estiguin patint la malaltia, tinguin símptomes o estiguin en quarantena, no podran gaudir d'aquest temps de lleure.