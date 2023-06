Els immobiliaris preveuen que més gent marxi a viure a la Seu que limitarà el preu dels lloguers

Andorra la VellaLa situació del lloguer a Andorra ha acabat convertint la Seu d’Urgell en un dels 140 municipis catalans que es considera ‘àrea tensionada’ perquè no hi ha prou habitatge a preu assequible. Hi ha dos efectes directes sobre els arrendaments. El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d’actualització anual (IPC) d’aquell contracte. Quan es tracti d’un gran tenidor de pisos, amb deu habitatges com a mínim,el lloguer no podrà ser superior a l’Índex de referència del preu de lloguer.

Aquest nou escenari, segons els immobiliaris consultats farà que l’atractiu de la capital de l’Alt Urgell encara sigui més gran per a la gent d’Andorra es traslladi a viure a la comarca veïna. Especialment, aquells que busquen un nou pis. Els lloguers en vigor actualment, segons els immobiliaris, estan en un punt mort de preu per les congelacions, però en el cas dels nous habitatges no hi ha cap límit de preu. I l’oferta és escassa. En aquest context, el nou escenari que no permetrà nous contractes que superin l’IPC respecte al preu anterior suposa un atractiu molt important, segons les fonts del sector.

La Seu ha passat a complir els requisits que estableix la Llei estatal per ser declarada àrees tenses. El càlcul es basa en el fet que la càrrega mitjana del cost del lloguer o de la hipoteca, més les despeses i subministraments bàsics, superi el trenta per cent dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars. O que el preu de lloguer o compra de l’habitatge hagi experimentat els cinc anys anteriors a la declaració com a àrea tensionada, un percentatge de creixement acumulat d’almenys tres punts percentuals superior al percentatge de la comunitat autònoma.