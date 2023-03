Cada vegada sorgeixen més veus reforçant el missatge sobre la importància de menjar productes de temporada. És cert que la globalització ha provocat, entre altres qüestions, que hi hagi un desconeixement dels productes de temporada, dels aliments que cal ingerir en cada moment de l'any. I és que consumir productes de temporada és beneficiós per la nostra salut, per la nostra economia i per la sostenibilitat del planeta. D'aquí que avui et vulguem presentar un aliment a tenir en compte durant el mes de març: la coliflor.

La coliflor, un dels productes frescos estrella de la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra, té moltes propietats. Entre elles, aportadora de molta aigua (més del 90%) i pocs hidrats de carboni (2%), proteïnes (2%) i greixos (menys del 0,2 %), això la converteix en un aliment poc calòric (18 kcal per 100 grams). Alhora, la coliflor és una verdura excepcionalment nutritiva, molt rica en vitamines i minerals.

Ara que ja coneixes una mica més les propietats de la coliflor, Pyrénées Andorra et proposa fer una recepta que ben segur et sorprendrà: coliflor gratinada amb oli de tòfona.

Per fer-la necessitaràs els següents ingredients:

40 grs de farina

40 grs de mantega

Mig litre de llet

100 ml de nata

1 coliflor

50 grs de pasta de tòfona

20 ml d'oli de tòfona

100 gr de formatge compte ratllat

En primer lloc, netejarem i tallarem la coliflor deixant només les flors. Les passarem a bullir durant 15 minuts amb aigua abundant a la qual afegirem un bon grapat de sal.

Mentrestant, anirem preparant la beixamel, posant la mantega a fondre. A continuació afegirem la farina i deixem cuinar uns 2 minuts a foc lent. Incorporem la llet i la nata fins que arrenqui a bullir i espessir. Afegirem la pasta de tòfona i l'oli. Retirarem la coliflor i la barrejarem amb la beixamel trufada. La col·locarem en una safata de forn i posarem el formatge per sobre i cap al forn (prèviament escalfat a 200 graus Cº amb l'opció de gratinat). Ho deixem 10 minuts i ja ho podrem servir.