Per què és tan important que els productes 'veggie' portin el segell V-Label

Andorra la VellaL'oferta de productes 'veggie' és cada vegada més àmplia en restaurants i supermercats. No hi ha dubte que la preocupació per cuidar l'alimentació i ser més sostenibles ha impulsat l'aparició de noves marques veganes i vegetarianes, i amb l'objectiu de certificar l'origen vegetal d'aquests productes La 'European Vegetarian Union' va crear el V-Label, un segell únic, reconegut internacionalment, per a l'etiquetatge de productes i serveis vegans i vegetarians.

Aquest símbol és una referència senzilla i fiable per ajudar els consumidors en les seves compres, alhora que les empreses promouen la transparència i la claredat. La 'European Vegetarian Union' és una organització sense ànim de lucre que engloba totes les societats i grups que promouen una alimentació d'origen no animal a Europa. Permet identificar l'envàs, engloba en una mateixa referència els criteris estandarditzats per als productes vegans i vegetarians i referma la credibilitat de les marques que el tenen gràcies a les inspeccions fiables que comporta tenir el V-Label.

A Andorra, una de les marques que té el certificat V-Label és 'Veggie Carrefour', disponible a Carrefour Andorra 2000 , que engloba una gamma de productes gustosos, variats i accessibles, perquè gaudeixis cada dia, tant si ets vegà, vegetarià o flexitarià o simplement t'agrada tastar coses diferents. A la secció 'veggie' de Carrefour podràs trobar truites sense ou, falàfel de cigrons, de llenties, hamburgueses de soja i tomàquet i hamburgueses de blat, nuggets vegans, empanades tahí i empanades de blat, espinacs i feta. Tots ells són productes sense gluten, sense lactosa, alts en proteïnes i fibra.