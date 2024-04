(VÍDEO) | Vegetta777 diu que la Hisenda espanyola "s'extramilitava" amb ell

El youtuber Samuel de Luque ‘Vegetta’ va gravar un vídeo on explica quin és el motiu pel qual va venir a residir a Andorra. L’streamer indica que en el seu cas particular Hisenda “s’extralimitava” en algunes situacions. Davant d’aquesta realitat, Vegetta manifesta que no volia continuar en un país on es permeten aquestes situacions que generen malestar a qui les pateix. Reconeix que una vegada decidit que havia de marxar d’Espanya, un motiu important per elegir a Andorra, i assegura que no té cap problema a dir-ho, van ser els avantatges fiscals.