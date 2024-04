(Vídeo) El viral avançament en línia continua d'un cotxe andorrà a Espanya

Un vehicle andorrà va ser captat per la càmera fixa d'un cotxe mentre feia un avançament en línia contínua en el terme municipal d'Oliola. El vídeo es va fer públic en la pàgina Dashcam i a través de les xarxes socials. Les imatges es van viralitzar fent referència a que els andorrans no ha de pagar les multes a Espanya. En el vídeo es veu com el vehicle andorrà fa un primer avançament legal en línia discontínua al cotxe que porta la càmera, però posteriorment avança un camió just quan comença la prohibició d'avançar.