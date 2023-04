Laia Badia: "És important protegir la pell dels raigs UV, ja que l'exposició al sol pot causar danys irreparables"

Les cures sobre la pell durant la primavera i estiu varien en comparació a les que fem durant la tardor i hivern. Les altes temperatures i l'exposició al sol fan que la hidratació i la protecció solar siguin uns imprescindibles. La gamma de productes cosmètics que presenta Medik8 treballa amb el compromís d'aconseguir una pell bella de per vida a través de la filosofia CSA: Vitamina C, protector solar i Vitamina A. Avui parlem amb la fundadora de l'empresa andorrana de distribució Fórmula Cinco, Laia Badia. Entitat que pretén acostar al públic marques referents en l'esport, salut i bellesa, entre elles Medik8, al públic andorrà.

Quines novetats presenta la marca per a aquesta primavera-estiu?

Medik8 acaba de llançar la gran novetat, Crystal Retinal Ceramide Eye, el primer contorn d'ulls amb retinal clínic del món formulat específicament per a la delicada zona del contorn d'ulls. Inspirat en l'innovador sèrum de vitamina A Crystal Retinal, és una crema lleugera i nutritiva acuradament dissenyada per a hidratar i corregir els signes d’envelliment del contorn dels ulls durant tota la nit, sense deixar de ser suau fins i tot amb les pells més sensibles. També una altra novetat molt esperada ha estat la H.E.O Mask, una màscara d'ús nocturn en 2 passos amb elements hidratants i equilibrats de manera òptima per a proporcionar realment hidratació fins a 72 hores i reposar la pell molt deshidratada i crònicament seca. La combinació dels tres herois hidratants treballa en harmonia mentre dorms per a deixar el cutis visiblement elàstic, suau i intensament nodrit.

Quines cures sobre la pell són imprescindibles a la primavera i estiu?

A la primavera i estiu, és important protegir la pell dels raigs UV, ja que l'exposició al sol pot causar danys irreparables. Per tant, és essencial aplicar protector solar tots els dies, fins i tot en dies ennuvolats. A més, és important mantenir la pell hidratada, ja que el sol, la sal i el clor poden ressecar la pell. Es recomana beure molta aigua i aplicar cremes hidratants que continguin ingredients com l'àcid hialurònic per a mantenir la pell suau i flexible. També es recomana l'ús d'antioxidants com la línia C-TETRA per a protegir la pell contra els radicals lliures i altres factors d'estrès ambiental.

Quin és el producte estrella de Medik8? I perquè motiu?

Medik8 té molts productes excel·lents, no podem no esmentar la nostra filosofia CSA, una combinació de productes que ens ajuda a cobrir les tres sigles de la nostra filosofia (vitamina C+protecció solar de dia i Vitamina A a la nit). Una combinació d'actius per a prevenir i corregir tots els signes de l'envelliment i aconseguir una pell bella per a tota la vida. Però cal dir que un dels seus productes més populars i efectius a part de la línia de Vitamina C, C- TETRA és el gran aclamat i premiat Crystal Retinal. Un potent sèrum de vitamina Al que actua 11 vegades més ràpid que el retinol i ajuda a reduir l'aparença de les línies fines, arrugues i taques fosques. Aquest producte és especialment efectiu a causa de la seva innovadora fórmula d'alliberament sostingut que minimitza la irritació i maximitza els beneficis per a la pell. Estem parlant de la molècula del futur i present ja per a Medik8.

Una pregunta o més aviat un dubte que existeix entre les que usem sèrums i retinol per a les taques i arrugues, cal deixar-los d'usar durant aquesta època de l'any?

En general, no hi ha cap raó per la qual hàgim de deixar d'aplicar sèrums de retinol i altres ingredients actius com la Vitamina C a l'estiu, encara més, són beneficiosos per a la nostra pell, però no s'ha d'oblidar que sempre han d'anar acompanyats d'un bon protector solar d'ampli espectre. La vitamina C és un antioxidant que ajuda a protegir la pell del mal causat per els raigs UV i altres factors ambientals. També pot ajudar a reduir l'aparició de taques fosques i millorar la lluminositat de la pell. La vitamina A, coneguda com a retinol, promou la i genera salut en la pell, té múltiples beneficis, estimula també la síntesi de l'àcid hialurònic i a diferència del qual tot el món pensa, la Vitamina A és un gran aliat per a la nostra pell. Per tant, i quant a la vitamina A de Medik8, és apta cada dia de l'any.

Per a pells joves, que consell llançaries per a retardar l'envelliment de la pell?

És important començar a cuidar la pell des d'una edat primerenca per a prevenir l'envelliment prematur. Alguns consells per a pells joves inclouen netejar suaument dos cops al dia, incorporant la doble neteja a la nit. La doble neteja és una tècnica d'origen coreà que s'ha tornat molt popular, consisteix a netejar la pell en dues etapes, per a eliminar completament el maquillatge, la brutícia, l'excés de greix i altres impureses acumulades durant el dia. Cal no oblidar també hidratar en profunditat i incorporar SPf cada dia de l'any.

Són els llavis els oblidats d'aquesta temporada de l'any?

Els llavis poden ser oblidats durant la temporada de primavera i estiu, però és important no ignorar-los. La pell dels llavis és delicada i pot ressecar-se i esquerdar-se a causa del sol, a la calor i al clima càlid. La línia Medik8 compta amb el bàlsam Mutiny a base d’esqualè, oli d'arç groc i àcid hialurònic per a mantenir-los suaus i hidratats i nodrits.

Quin tipus de maquillatge és l'ideal a la primavera?

El maquillatge lleuger i natural és ideal per a la primavera. Optar per bases lleugeres, tons suaus de rubor i ombres d'ulls naturals. També pots afegir un toc de color als llavis amb tons brillants i alegres.

Quins errors comuns solem cometre quan volem mimar la nostra pell?

Un dels errors més comuns és usar massa productes en la pell, la qual cosa pot arribar a irritar-la. Jo sempre dic, l'important és utilitzar els adequats, no totes les pells són iguals. També un error molt comú és no incloure en la seva rutina el protector solar durant tot l'any. Hem de saber que el 80% de l'envelliment és causat pel sol.

Per què triar Medik8?

Medik8 és una marca única, amb grans formulacions i sostinguda científicament. Els seus productes estan formulats amb ingredients d'alta qualitat utilitzant tecnologies innovadores, la qual cosa els fa efectius i segurs per aconseguir així una "pell bella per a tota la vida". A més, Medik8 es compromet a ser una marca ètica, sostenible i preocupada per la reducció de l'impacte mediambiental. En resum, Medik8 significa triar una marca que es preocupa per la teva pell, per als qui busquen solucions efectives, per als qui busquen que la ciència estigui darrere dels seus productes i es preocupin pel medi ambient.