Per què és important revisar-se la vista anualment?

Els que són previsors i cuiden la seva salut, ben segur que inclouen en les seves revisions anuals la vista. Sí, la vista. Potser no ho tenim molt interioritzat, però de la mateixa manera que anem al dentista o a fer-nos un control mèdic general també cal introduir en aquesta llista a l'òptic-optometrista de confiança.

A Iblú, òptica Andorra ho tenen en compte, i per això vetllen per la teva salut visual. Els serveis d'òptica de què disposa el centre fa que en qüestió de minuts disposis d'un diagnòstic clar i acurat. Alhora, Iblu, òptica Andorra és l'ambaixadora de la firma Essilor, líder mundial en la indústria oftàlmica i gràcies a aquest distintiu, l'òptica posa al teu abast la tecnologia més puntera per tenir cura de la teva vista.

Avui dia, estem sobreexposats a les pantalles i dispositius digitals. Passem moltes hores davant d'ells, i això pot afectar o deteriorar la capacitat visual. D'aquí que la revisió de la vista sigui una mesura de salut que aporti múltiples beneficis.

Sotmetre's a una revisió ocular, a més de prevenir malalties, permet que el nostre òptic-optometrista pugui fer un seguiment més acurat de la nostra salut visual i, a més, disposar d'un historial actualitzat a través del qual sigui més senzill detectar qualsevol anomalia o deteriorament visual.

L'equip d'optometristes d'Iblú, òptica Andorra ofereix una atenció personalitzada i adaptada a cada client, preservant la salut visual amb la millor garantia.