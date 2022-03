Inaugurat el parc infantil de Camp de Perot

Sant Julià de LòriaDesprés dels endarreriments provocats a causa de la pandèmia i la consegüent manca de subministraments, el comú de Sant Julià de Lòria ha pogut inaugurar finalment aquest dimecres el nou parc infantil a la zona del Camp de Perot, un projecte que veu la llum gràcies al primer procés participatiu que la corporació va posar en marxa l'agost del 2021.

L'equipament disposa d'un terreny de 1.000 metres quadrats distribuïts en quatre nivells entre els quals es poden trobar elements com llits elàstics, una tirolina, un banc de sorra, tobogans i altres estructures de joc, així com una font, un sanitari i un servei de wifi gratuït.

El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha posat en relleu que "des del comú teníem molt clar que el parc infantil havia de ser el demanat per la ciutadania, no el de la corporació" i és per aquest motiu que es va decidir engegar un procés participatiu per definir com havia de ser.

El cert és que el consistori ha implementat fins al 95% de les propostes rebudes després d'escoltar els escolars i als veïns del barri. Tot plegat per un import de 130.000 euros. De fet, Majoral ha reconegut que l'estructura més costosa ha estat el sostre cobert que s'ha instal·lat per tal que petits i adults puguin refugiar-se en cas de pluja, a banda de la rehabilitació del terreny i la col·locació de les proteccions de seguretat.

Amb aquest nou equipament, des del comú lauredià es creu que la parròquia ja disposa de suficients zones destinades a infants i gent gran, ja que actualment compta amb tres parcs al centre de la vila i altres tres en zones més allunyades.

Vist l'èxit de participació del primer procés participatiu, el cònsol major ha anunciat que en el moment de presentar el pressupost el comú n'engegarà un de nou adreçat a l'embelliment de la parròquia, principalment en punts com l'avinguda Verge de Canòlich o la plaça de Sant Roc. "Encara està tot per definir, però està clar que hi haurà un nou procés participatiu perquè la parròquia és dels lauredians i són els lauredians qui han de dir com volen la parròquia", ha conclòs.