Increment del 40% de les extorsions, furts i robatoris

Andorra la VellaLes dades de la darrera memòria fiscal de l'any judicial 2021-2022 especifica que els delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic representen un de cada tres delictes del país i han pujat un 40%. Segons ha informat RTVA, han motivat la persecució de més de 1.600 infraccions penals. Els furts han motivat un total de 564 causes. Prop de 500 del tipus bàsic de furt, seguit dels de la modalitat de furt amb força en les coses, amb abús de confiança i amb ús d'un vehicle. Els robatoris han provocat l’obertura de 8 procediments penals i s’han instruït tres causes penals per recaptació i vuit procediments penals pel delicte d’extorsió. En total, respecte a l'any anterior, han augmentat un 42%.