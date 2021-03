La indústria de la moda, un model que no és sostenible

Andorra la Vella“La indústria de la moda, basada en un model de compro-llenço, no funciona”. Aquest és el parer de l’expert en moda sostenible i fundador de l’empresa Ecoalf, Javier Goyeneche, i que ha expressat en una xerrada organitzada per Pyrenénes que portava per títol ‘Camí a la sostenibilitat’. Goyeneche ha explicat com el 2009 va apostar per un model totalment diferent al que regeix la moda avui en dia i es va marcar com a repte modificar els residus en teixit per fer roba. Destaca que van decidir fer aquest pas “conscients del greu problema dels residus”, que és cada vegada més important, i advocant per una filosofia: “No és suficient què fas sinó com ho fas”.

Goyeneche destaca que amb el seu exemple es pot demostrar que la moda pot ser més sostenible però també destaca que “el gran canvi” ha de venir de les grans marques que són les que tenen a les seves mans la possibilitat de fer un canvi ràpid. Així, explica que la moda actual “genera una quantitat absurda” de residus i té un procés que no és sostenible ja que no hi haurà “ni suficients boscos, ni suficient aigua, ni suficients abocadors” per aguantar el sistema. Però adverteix: “Ser sostenible no és fer roba amb un teixit més sostenible sinó canviar el model econòmic que hi ha darrere de la moda”.

Recorda que quan van començar el “concepte de reciclatge era pejoratiu” i tothom s’imaginava un producte “de mala qualitat”. “Es pensaven que reciclatge era fer amb l’edredó de la iaia una motxil·la”. Des de llavors les mentalitats han canviat i ara són els consumidors els que exigeixen que la moda sigui més sostenible. “Tots tenim més força com a consumidors de la que ens imaginem”, destaca, i afegeix que el canvi ha de venir tant dels clients com de les companyies i també dels polítics. “Tots units ho farem més ràpid”, defensa.

Goyeneche ha manifestat que ara una de les seves “obsessions” són els preus ja que l’aposta pel reciclatge fa que els processos siguin més cars i creu que a mesura que es vagi expandint aquesta manera de fer s’abaixaran els costos. La seva empresa aposta per produir allà on la tecnologia els permet transformar la brossa en polímer, amb la qual cosa necessiten “molts focus de producció”, però d’aquesta manera s’evita traslladar la brossa, ja que això no seria sostenible. Així, per exemple, treballen a Corea, Taiwan o Portugal, llocs on reciclen diferents productes.

De cara al futur un dels reptes, destaca, és tenir un model d'economia circular, és a dir, que les peces que es fan ara es puguin transformar totes en fil. “Hem après a codissenyar per un futur reciclatge de les peces i altre tema són els microfilaments”, afegeix, i avança que en uns mesos l’empresa posarà al mercat uns filaments que no deixen anar microfilaments quan es renta la roba, un dels problemes actuals.

Aquesta xerrada estava emmarcada en el nou projecte del grup Pyrenénées per la sostenibilitat. Així, Àngel Alonso, director de màrqueting i digitalització de Pyrénées, ha explicat que l’empresa camina cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible basant-se en “tres pilars”. Així, en primer lloc, calcular la petjada carboni; un segon que és “la creació d’un equip multidisciplinar de tots els departaments per iniciar el camí cap a la sostenibilitat” i un tercer que és posar “el client al centre” tenint en compte que és “cada vegada més exigent” i ha de marcar el camí “cap al futur”.