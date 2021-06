Els infants d’Encamp, conscienciats amb la neteja i en la lluita contra l’incivisme

EncampEncamp ha finalitzat aquest dijous la sisena edició del Consell d'Infants, que integra alumnes de l'escola andorrana i francesa tant d'Encamp com del Pas de la Casa, i que s'ha pogut celebrar de forma semipresencial a la sala del consell del comú. Durant la sessió, els joves consellers encampadans s'han mostrat molt crítics amb l'incivisme que hi ha a la parròquia i per aquest motiu han proposat poder fer algun 'Clean Up Day' i també campanyes de conscienciació per combatre l'incivisme. En la mateixa línia, els representants del Pas de la Casa també han demanat netejar els marges del riu per poder gaudir plenament de la natura i embellir la parròquia. En aquest sentit la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha manifestat que "la línia que proposen els infants és la que el comú ja està implementant" amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels residents i no tant a nivell turístic.

Per aquest motiu, Mas ha comentat que moltes de les propostes que han formulat els joves consellers ja estan implementades o s'estan duent a terme. Així, pel que fa a la lluita de l'incivisme, des de la corporació donaran suport al 'Clean Up Day' i ha explicat que també s'està duent a terme una campanya de consciència. De fet, ha comentat que ja van canviar el reglament per poder dur a terme sancions als propietaris incívics de gossos i ha remarcat que són la parròquia amb més pipicans. Tot i així, també ha volgut fer reflexionar als joves perquè aquest esperit crític que mostren, es traslladi al seu dia a dia amb les seves accions.

Quant a l'embelliment del Pas de la Casa, els infants han demanat tenir més cura de les jardineres, donar més color a la vila i rehabilitar la plaça de l'església. En resposta, Mas ha declarat que ja van adquirir el compromís de fer un nou parc al Pas de la Casa "a la coberta de l'antic edifici de la duana", la qual s'adaptarà. A la zona, a banda, també s'hi instal·larà un 'skatepark'. A més, "estem reordenant el Pas de la Casa perquè hi hagi una homogeneïtzació del poble", ha indicat, confessant que a nivell de jardineres, la climatologia és molt adversa. També ha informat als consellers que s'està duent a terme les obres del carrer Sant Jordi.

D'altra banda, una de les propostes que s'ha repetit és la d'habilitar un carril bici fins a les escoles i una zona d'aparcament de bicicletes. En aquest sentit, Mas ha indicat que li sembla una idea molt bona i que faran una petició per veure quants infants l'utilitzarien per anar a l'escola. Durant la sessió, la cònsol major també ha explicat l'estat de les propostes presentades anteriorment. Així, ha destacat que ja s'han fet nous parcs i adaptats per a tothom, i que als aparcaments, sempre intenten posar zona verda, arbres i un espai residencial "perquè no hi hagi tant impacte visual de l'asfalt". Amb els diferents nous parcs que està duent la parròquia, Mas ha demanat respecte per les diferents infraestructures i materials.

En les acaballes del Consell d'Infants, i amb la participació d'Unicef, s'ha aprofitat per escollir les dues il·lustracions i els dos representants encampadans per participar en el projecte 'Parròquies amigues de la infància'. El projecte consisteix en el fet que totes les idees que surten dels Consells d'Infants estiguin identificades amb una imatge que representi el dret a la infància i del país. Finalment, la cònsol major, ha valorat molt positivament el fet que s'hagi pogut recuperar aquest Consell d'Infants de forma presencial després de diverses trobades telemàtiques.