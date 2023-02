Infèrtils per unes hores: creen la primera píndola anticonceptiva per a homes

BarcelonaUn anticonceptiu per a homes que es pren mitja hora abans de tenir relacions sexuals, que desapareix de l'organisme en 24 hores i que no causa efectes secundaris ni afecta el desig sexual. Aquesta és la proposta de píndola anticonceptiva masculina d'un equip d'investigadors de l'Escola de Medicina Weill Cornell, a Nova York, que ha aconseguit reduir de forma immediata, ràpida i temporal la fertilitat en ratolins mascles sense alterar el seu comportament sexual. El mètode és innovador: mitjançant inhibidors solubles d'un enzim clau en la capacitat de moviment dels espermatozous, l'adenilil ciclasa (sAC), els científics han formulat un medicament que evita que els gàmetes dels animals puguin nedar i madurar i, per tant, fecundar un òvul. Les dades que resulten de l'estudi apunten a una eficàcia anticonceptiva del 100% les dues primeres hores des que es pren el fàrmac i del 91% les tres primeres hores. La troballa, publicada aquest dimarts a la revista Nature Communications, dona ales a la possibilitat que els homes disposin del primer mètode anticonceptiu que modifica el funcionament normal dels espermatozous. Avui dia, les vies de contracepció dirigides als homes es limiten als preservatius i a la vasectomia.

Segons l'investigador principal de l'estudi, Jochen Buck, la seva proposta és prometedora perquè pot suposar un avenç en els esforços per desenvolupar una píndola anticonceptiva masculina "que podrien prendre els homes poc abans de l'activitat sexual i recuperar la fertilitat l'endemà". Per fer-ho, l'equip va desenvolupar un compost, anomenat TDI-11816, que inactiva l'enzim que permet que els espermatozous es moguin i, per tant, n'elimina la fertilitat, sense interferir en el comportament sexual dels animals. "El nostre inhibidor actua en 30 minuts o una hora", assenyala la també investigadora Melanie Balbach. Amb una única dosi, els investigadors van observar que la immobilització s'allargava fins a dues hores i mitja i es mantenien bloquejats també a la vagina de les femelles, cosa que impedia la fecundació. Al cap de tres hores, alguns espermatozous començaven a recuperar la motilitat i 24 hores després gairebé tots havien recuperat el moviment normal.

Tot i que hi ha hagut múltiples esforços per desenvolupar anticonceptius masculins, tots s'han frenat per la baixa eficàcia, els llargs temps de pretractament o els efectes secundaris negatius (com ara la incompatibilitat amb l'alcohol). "A més, tots els altres anticonceptius masculins experimentals hormonals o no hormonals triguen setmanes a reduir el recompte d'espermatozoides o incapacitar-los per fecundar òvuls", diu Balbach. De fet, la investigació sobre anticonceptius orals masculins s'ha estancat, en part perquè els nivells de seguretat i efectes secundaris sempre s'han mantingut més elevats respecte als femenins, admeten els investigadors. En aquest sentit, indiquen que com que els homes no corren els riscos associats a un embaràs, "es dona per fet que toleraran malament els possibles efectes secundaris dels anticonceptius".

Reversible

Amb els resultats de l'estudi a la mà, el medicament tindria el potencial de proporcionar un anticonceptiu oral segur, a demanda (els homes només els prendrien quan i amb la freqüència necessària), no hormonal i reversible. Els investigadors subratllen que no s'han observat efectes negatius per a la salut després d'administrar el fàrmac de manera continuada durant sis setmanes. I tot i que a la majoria dels experiments es va fer servir una injecció, els autors també van veure que la motilitat espermàtica dels ratolins es reduïa a nivells similars després de l'administració oral del medicament. Per aquest motiu, continuaran investigant quin format serà més assequible i pràctic, preferiblement les píndoles.