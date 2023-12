La influencer Dulceida agafa una al·lèrgia a Andorra

Andorra la VellaLa influencer coneguda popularment com a Dulceida va explicar en el seu compte d'Instagram que aquest cap de setmana el passarien, juntament amb la seva parella Alba Paul Ferrer, esquiant al Principat. No obstant això, no tot ha anat com esperaven, i és que tal com va publicar el matí de diumenge, en despertar-se ha vist que sofria d'una reacció al·lèrgica.

En arribar a casa seva, la coneguda influencer va a haver de visitar urgències per a seguir un tractament.