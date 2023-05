Una influencer mostra com és el restaurant de l'hotel de Messi a Andorra

Andorra la VellaUna tiktoker va fer una visita al restaurant de l'hotel de Messi a Andorra i va donar detalls sobre els preus de l'establiment. Un dels vídeos que va publicar amb aquest motiu va assolir els 11 milions de visites. Alguns dels plats que va destacar van ser els 'Macarrones de Messi' (21 €) o la 'Cecina buenísima' (21 €). A més, la influencer i els seus acompanyants van demanar pizza, que tenen un cost d'entre 15 i 29 euros. Posteriorment, van demanar una carn. Es pot escollir entre diferents varietats com entrecot de vedella, de vaga gallega, entre d'altres. Els preus d'aquests plats oscil·len entre els 60 euros i els 390 per quilo de carn. Per acabar l'estada, van decidir provar la Pilota d'Or Hincha, una pilota de futbol de xocolata farcida de nata i núvols de sucre, entre altres ingredients. El cost d'aquesta última elecció va ser de 24 euros. En total, tres comensals van pagar 170 euros.