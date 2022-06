Les instal·lacions hidroelèctriques ja existents, no previstes en el pla sectorial, podran generar energia

Andorra la VellaEl Govern va aprovar el reglament dels criteris per al desenvolupament de l'activitat de producció d'energia elèctrica en instal·lacions hidroelèctriques no previstes en el marc del Pla sectorial d'infraestructures energètiques d'Andorra (PSIEA). La voluntat del text, tal com va explicar el ministre portaveu, Eric Jover, és "continuar obrint tots els canals possibles per incrementar la generació d'energia elèctrica al país provinent de fonts renovables que permetin augmentar la sobirania del país en aquesta matèria, i més tenint en compte la situació de preus actuals".

Així, el nou reglament permet que les instal·lacions amb infraestructura ja existents al país, com per exemple un molí d'aigua que actualment està en desús, pot adaptar-se i passar a produir energia elèctrica a partir de l'aprofitament hidràulic dels cursos d'aigua no previstes pel Pla sectorial d'infraestructures energètiques. D'aquesta manera, i tal com ja preveu la llei, l'energia produïda en aquestes instal·lacions podrà ser injectada a la xarxa elèctrica i venuda a l'entitat distribuïdora corresponent o podrà ser autoconsumida pel propietari.

Els promotors de les instal·lacions han de presentar una sol·licitud a l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (OECC) pels canals i mitjans que es determinin, en la qual s'acrediti el compliment dels requisits exigibles. Un cop validada la documentació, l'OECC proposarà al Govern la resolució de la sol·licitud d'activitat i un cop acordada es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Queden excloses d'aquest reglament les instal·lacions hidroelèctriques que aprofiten l'aigua captada per a usos consumptius, és a dir, aquelles on l'aigua captada es canvia d'ubicació i es retorna al medi amb una qualitat o quantitat inferior.