Intents de frau de telèfons estrangers a usuaris andorrans

Andorra la VellaAndorra Telecom recomana que, en cas que es rebi una trucada d’un número desconegut i amb prefix de l’estranger, no es torni la trucada i es bloquegi el remitent. Aquest matí un usuari, a través de les xarxes socials, ha mostrat que ha rebut una trucada de Txèquia. Ha mostrat el seu exemple a Andorra Telecom i l’ens ha publicat els consells a seguir per no caure al possible frau.

☝🏼Si reps una trucada d'un número desconegut i d'un prefix de l'estranger, es pot tractar d'un intent de #frau. Et recomanem:



❌📲 No tornar la trucada

🛑Bloquejar el remitent https://t.co/O0OdpxcORJ — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) 11 de noviembre de 2022