La inversió pel projecte Caldes es podria enfilar fins als 5 milions d'euros

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany i l'equip del guanyador del concurs Caldes, Javier Balmaseda, han enllestit el projecte i preveuen que les obres d'execució puguin començar al setembre. Ho han manifestat la cònsol major, Rosa Gili, i el vencedor, qui han assenyalat que la voluntat de la iniciativa és revitalitzar la zona alta de la parròquia, concretament, des del pont de la Tosca fins al d'Engordany, seguint el curs natural del riu Valira.

En aquest sentit, Gili ha recordat que el fil conductor de l'obra és l'aigua termal, una de les potencialitats més atractives i úniques de la parròquia que "narren la nostra història" i ha comentat que, malgrat que es tracti d'un projecte territorial, l'objectiu és que també esdevingui nacional i que "sigui una imatge de país". "La iniciativa abasta tres vessant, en primer lloc, l'aigua termal i el patrimoni cultural que tenim a la zona d'actuació i l'aspecte econòmic i turístic potenciant l'espai comercial de la part alta d'Escaldes", ha apuntat.

La mandatària ha assenyalat que des de la presentació inicial del projecte Caldes, aquest ha evolucionat en diversos aspectes, com per exemple l'ampliació de la placeta del Madriu, un fet que ha provocat que el pressupost marcat, d'uns tres milions d'euros, també s'hagi incrementat i pugui arribar fins als cinc milions d'euros. "A banda de les modificacions que s'han fet i que encareixen el projecte, també s'ha de tenir en compte la situació d'incertesa que es viu avui dia amb els materials de la construcció", ha matisat.

Balmaseda ha entrat al detall sobre la composició de l'obra, que té com a element principal l'escultura de set metres que se situarà a la plaça del Madriu i que inclourà diverses banyeres que faran referència als pioners de l'hoteleria de la parròquia i del país, "qui van començar a explotar l'aigua termal i van donar el tret de sortida a l'activitat turística". El conjunt del projecte, tal com ha volgut puntualitzar l'artista, també inclourà diverses basses d'aigua calenta "perquè la gent pugui remullar-se els peus" i una vintena de canonades que fan referència al curs de l'aigua. "És l'essència, és el nucli central des d'on s'expandeix l'obra, com si l'aigua i tota la història que l'acompanya fos qui ha creat el projecte", ha indicat i ha reiterat que "l'aigua és l'element d'identitat que identifica Escaldes-Engordany".

D'altra banda, Gili ha celebrat, qüestionada per la visió de la minoria envers el projecte Caldes, que els consellers de Demòcrates donen suport a la iniciativa i "també es consideren seu el projecte". La cònsol també ha avançat que els treballs per començar a adequar la torre de Caldea per fer-hi l'hotel es desenvolupen a bon ritme i la construcció podria començar el 2023. En referència a la rehabilitació del pont dels Escalls, ha exposat que es continuen duent a terme els estudis i encara no es preveu un import ni una data.